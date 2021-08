Usuários da Vivo ficam sem internet em Fortaleza nesta sexta (6)

Clientes da Vivo em Fortaleza ficaram sem acesso à internet banda larga fixa da empresa de telecomunicações na manhã desta sexta-feira (6). A indisponibilidade do serviço levou os usuários a buscarem explicações nas redes sociais.

No Twitter, menções à página da Vivo questionam o porquê de os usuários de Fortaleza estarem sem o acesso à internet e reclamam do problema.

Em um dos tweets, uma usuária lamenta ter que ficar sem internet enquanto os filhos precisam participar da aula remota. "Tendo que usar outra operadora para comunicar com vocês", diz.

Alô @vivobr estamos sem internet. Tendo que usar outra operadora para comunicar com vcs. Meus filhos estão sem participar da aula .

O que houve é que tô sem internet, que teoricamente é da vivo, vocês quem deveriam me dizer o que houve!

Alô @vivobr tou sem internet na fibra ótica desde umas 3 da manhã, já liguei diversas vezes pra saber do problema e não consigo falar com ninguém. Manutenção em Fortaleza? Me ajude aí!