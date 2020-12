Países fecham fronteiras para restringir circulação de mutação

Além do Reino Unido, outros três países foram alvo de restrições de viagens ontem, para tentar conter uma mutação do novo coronavírus. Os bloqueios atingem passageiros que estiveram na África do Sul, Dinamarca e Holanda. Itália e Austrália também identificaram pessoas com a nova mutação. As medidas de restrição tomadas pelos países tem como objetivo dificultar a disseminação dessa variação que, por ser 70% mais infecciosa, acaba circulando com maior velocidade.

As restrições variam entre os governos: a Suíça, por exemplo, vetou apenas voos vindos da África do Sul e do Reino Unido. Já a Arábia Saudita fechou as fronteiras por completo, a qualquer estrangeiro, por uma semana.

Abastecimento

Primeiro País a identificar a nova cepa do vírus, o Reino Unido já foi alvo de bloqueios de acesso de mais de 40 países. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, convocou reunião de emergência para debater a situação.

O receio era de um desabastecimento no território. Muitos produtos importados pelos britânicos chegam ao país a partir da França, que anunciou a suspensão das ligações terrestres, marítimas e aéreas com o Reino Unido.

Johnson garantiu que os bloqueios “afetam apenas a carga transportada por humanos” (muitos contêineres viajam sozinhos de navio), ou seja, “apenas 20% do total que vem ou vai para o continente europeu”. Isso “significa que a grande maioria dos alimentos, remédios e outros suprimentos entram e saem normalmente”, disse ele.

OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) descartou impactos da variante do coronavírus. “Vacinas já são produzidas visando uma ampla variedade de mutações”, destacou o diretor executivo do Programa de Emergências em Saúde, Mark Ryan da entidade. De acordo com a OMS, as vacinas poderiam ser atualizadas com a nova cepa do coronavírus.

A cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, alertou para a necessidade de conter a doença. “Baixar a transmissão é importante para evitarmos mutações. Quanto mais o vírus circula, mais ele gera variantes", disse.

Brasil

O Brasil, por enquanto, não deve seguir os países da Europa e outros continentes na imposição de restrições a voos do Reino Unido e de outros países onde foi identificada a nova cepa do coronavírus.

Teste

A avaliação do Governo Federal é que a exigência da apresentação do teste RT-PCR negativo tanto para brasileiros quanto para estrangeiros é suficiente para barrar a entrada de infectados vindos destes países.

