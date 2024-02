Zico visita CT do Fortaleza e participa de momento com atletas e funcionários

Na manhã desta quarta-feira (14), o ex-jogador Zico visitou o CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Na visita, o Galinho aproveitou para conhecer as dependências do Centro de Treinamento do Fortaleza e entender como funcionam os processos desenvolvidos pelo Tricolor do Pici nas categorias de base.

O ídolo do futebol nacional está passando férias em Fortaleza e foi convidado por Irlando Gomes, Diretor das Categorias de Base do Leão, para visitar o CT. Na oportunidade, o ex-jogador também conversou com funcionários e atletas presentes sobre sua carreira, a importância da seriedade no processo de formação e os caminhos que devem ser trilhados para alcançar o sucesso na carreira profissional.

Legenda: Zico conversou com atletas e funcionários do Fortaleza. Foto: João Moura / Fortaleza EC

Em entrevista ao site oficial do Fortaleza, Zico destacou o encontro com jogadores e colaboradores do clube como algo extremamente positivo.

Zico Ex-jogador de futebol “É um momento que eu gosto muito (estar presente com os atletas da base), poder passar algumas coisas que eu acho importante para quem quer ser jogador de futebol. Todos aqueles que trabalham num clube como o Fortaleza tem que valorizar muito essa chance, buscar sempre melhorar em cada área para poder seguir em frente e conseguir aproveitar a chance quando aparecer”, disse

Zico também participou de um momento mais reservado para debater sobre as categorias de base com Erisson Matias, Gerente das Categorias de Base, Roger Gouveia, Coordenador Científico, Léo Porto, Coordenador Metodológico, e Irlando Gomes, Diretor das Categorias de Base.