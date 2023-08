Zagallo é internado em hospital no Rio de Janeiro

Aos 92 anos, Mário Jorge Lobo Zagallo foi internado em um hospital do Rio de Janeiro na última terça-feira (15). O ex-jogador de futebol trata uma infecção urinária.

Tetracampeão mundial de futebol com a seleção brasileira, Zagallo ainda não tem previsão de alta. De acordo com o filho, o ex-jogador está sendo tratado pela médica Márcia Ladeira, responsável pela saúde dele há 20 anos. A informação é do g1.

Zagallo chegou a ser internado com um quadro de infecção respiratória em 2022. Na quarta-feira passada, 9 de agosto, ele fez aniversário e celebrou ao lado da família.

Como jogador, Zagallo ganhou notoriedade como atleta do Flamengo e do Botafogo. Ele também atutou como técnico nas duas equipes. Pela Seleção, o Velho Lobo conquistou quatro Mundiais, dois como jogador, um como treinador e outro como coordenador técnico. Além de um vice como técnico, no Mundial da França, em 1998.