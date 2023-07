Romário segue internado apesar de apresentar melhora; veja boletim médico

Aos 57 anos, Romário segue internado para tratamento de uma infecção intestinal. O ex-jogador está no Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro. O novo boletim médico, divulgado neste sábado (15), informa que o político apresentou melhora.

LEIA A NOTA DO HOSPITAL:

"O senador Romário de Souza Faria encontra-se internado no Hospital Barra D Or, desde a noite de 13 de julho de 2023, com quadro de infecção intestinal. Nas últimas 24 horas apresentou melhora do quadro clinico. Permanece com antibioticoterapia intravenosa, em companhia de seus familiares."

O ex-jogador foi internado na noite da última quinta-feira (13). No dia, o ex-jogador passou mal e precisou ser levado ao hospital.

Ainda em 2021, Romário passou por uma cirurgia de emergência para retirar a vesícula. Em procedimento anterior, no ano de 2016, o parlamentar precisou fazer uma redução do estômago para controlar a diabetes. Na época, ele chegou a perder 15kg em um mês.