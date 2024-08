Yan Couto é cortado e Dorival convoca William, do Cruzeiro, para a Seleção Brasileira

O Brasil não poderá contar com o lateral-direito Yan Couto devido a lesão nos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Equador e Paraguai em setembro, informou nesta quinta-feira (30) o técnico da seleção brasileira Dorival Júnior. Para o lugar dele, William, do Cruzeiro, foi convocado.

"Tivemos um problema clínico com o atleta Yan, do Borussia Dortmund, por isso estamos convocando o William, do Cruzeiro de Belo Horizonte", disse o técnico em vídeo divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



Yan Couto, de 22 anos, é o habitual substituto do capitão Danilo na lateral-direita da seleção, que precisa retomar o caminho das vitórias na estreia de Dorival nas eliminatórias.

Com passagens pelo Schalke 04 e pelo Wolfsburg da Alemanha, William, de 29 anos, é convocado pela primeira vez para a seleção principal brasileira.

O jogador fez parte da seleção sub-23 que conquistou a medalha de ouro no torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016.

Legenda: Yan Couto em ação pelo Brasil contra a Venezuela em Cuiabá pelas Eliminatórias da Copa de 2026 Foto: Vitor Silva/CBF

Jogos da Seleção

Com Neymar ainda lesionado, o Brasil recebe o Equador no dia 6 de setembro, em Curitiba, e visita o Paraguai quatro dias depois, em Assunção.

A seleção busca uma recuperação após sofrer um novo revés na Copa América dos Estados Unidos, onde foi eliminada pelo Uruguai nas quartas de final.

O Brasil ocupa a pouco louvável sexta posição nas eliminatórias sul-americanas, com sete pontos em seis jogos, a última que classifica diretamente para a Copa do Mundo que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá daqui a dois anos.