Yago Pikachu é especulado no Fortaleza; empresário explica situação do atleta

Com grande identificação com o Fortaleza, Yago Pikachu foi especulado no time cearense para 2023. O ala deixou o clube em julho de 2022 e se transferiu para o Shimizu S-Pulse, do Japão, e agora retorna ao Brasil para aproveitar as férias da temporada asiática.

Em contato com o Diário do Nordeste, o empresário do atleta, Alexandre Faria, da Gol Brasil, ressaltou a forte relação com o Leão, mas disse que se trata de uma operação difícil no momento.

Alexandre Faria Gol Brasil “Ele vibrou muito com o Fortaleza, tem forte relação com a torcida, então se considera um tricolor. O Yago sofreu muito quando chegou ao Japão, que o time estava em baixa, mas teve a volta por cima, muito festejada. Uma situação de volta (ao Brasil) é muito difícil, bem improvável. Ele tem dois anos de contrato, um salário alto, bem acima do patamar do Fortaleza, então não temos essa situação (de volta) no momento”.

No Japão, Pikachu participou de 12 jogos pelo Shimizu S-Pulse, mas não evitou o rebaixamento na J-League: ficou na vice-lanterna, com 33 pontos em 34 jogos. Com eventual transferência, Alexandre Faria explicou que a relação com o Fortaleza pesaria a favor.

Legenda: Pikachu foi um dos destaques do esquema tático 3-5-2 do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

“Nesse momento do ano, o mercado fica mais aquecido, vários outros clubes nos ligaram também. É óbvio que, se fosse possível uma saída, o Fortaleza teria um peso pela relação e a história, mas temos esse contrato de mais dois anos no Japão”, declarou o agente.

Pikachu chegou ao Fortaleza em 2021 com 94 partidas, sendo 29 gols e 16 assistências. Com a camisa tricolor, Yago foi bicampeão cearense (2021-2022) e da Copa do Nordeste (2022), além de conseguir a semifinal da Copa do Brasil e o G-4 da Série A - eleito melhor lateral-direito do último ano. Na Libertadores, contribuiu com campanha das oitavas de final.

