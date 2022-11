Fortaleza prepara proposta para contratar Felipe Jonatan, ex-Ceará e atualmente no Santos

Sem Juninho Capixaba, que está indo para o Bragantino, o Fortaleza vai ao mercado da bola em busca de reforços para a lateral-esquerda, e um dos nomes que o Tricolor tem na lista e prepara oferta é o de Felipe Jonatan, do Santos.

O Diário do Nordeste apurou que contatos iniciais já foram feitos e agora o Leão do Pici enviará proposta oficial para contratar o jogador, que tem vínculo com o Peixe até o início de 2025. O atleta passa férias na capital cearense com a família e tanto ele como seu empresário já estão cientes do interesse leonino.

Aos 24 anos, o lateral atuou em 26 jogos do Alvinegro Praiano no Brasileirão, sendo 24 como titular. Apesar de jovem, Felipe se destaca, também, pelo perfil de liderança no elenco santista.

Felipe Jonatan é cearense e despontou no futebol profissional atuando pelo rival do Fortaleza, o Ceará. Em 2019, ele foi vendido pelo Vovô ao Peixe por R$ 6 milhões. Retornar à capital cearense seria visto como positivo pelo atleta por estar próximo da família e também pelo crescimento do Fortaleza nos últimos anos, que possui, hoje, grande visibilidade no cenário nacional e estará disputando a Libertadores pelo 2º ano consecutivo.

Além de que deverá contar com a permanência de Juan Pablo Vojvoda, técnico mais cobiçado do futebol brasileiro no momento e que já teria sinalizado que permanecerá no clube para o ano que vem.

