Willian rescinde com Arsenal e tem caminho livre para assinar em definitivo com o Corinthians

O meio-campista Willian assinou a recisão contratual com o Arsenal, da Inglaterra, nesta segunda-feira (30) e tem caminho livre para assinar em definitivo com o Corinthians. O atleta é aguardado pela cúpula do clube paulista nesta quarta-feira (01). As informações são do ge.

Willian no Corinthians

Revelado pelo Corinthians, Willian tem acerto verbal com o clube e deverá defender o Timão até o final de 2023. O atleta tinha contrato com o Arsenal por mais duas temporadas, mas acertou a recisão em comum acordo com o clube inglês. Sem propostas na Europa, onde atuava desde 2007, o desejo do atleta é de retornar ao Brasil e defender a equipe paulista.

O anúncio oficial da contratação de Willian deve acontecer na quarta-feira (01), no aniversário de 111 anos do Corinthians. Ao todo, a equipe paulista contratou cinco atletas para a continuidade da temporada: Giuliano, Renato Augusto, Roger Guedes, Carlos Miguel e João Pedro.