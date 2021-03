Wellington Paulista acerta renovação com Fortaleza até 2022 para ser artilheiro top-3 da Série A

O Fortaleza vai renovar com um dos seus principais artilheiros em atividade. Wellington Paulista ficará no Pici até o fim de 2022, quando já terá completados 39 anos.

O acerto ainda é verbal, mas a assinatura do contrato deverá ser realizada nos próximos dias. Segundo o staff do jogador, que tem 31 gols marcados pelo Tricolor do Pici, o atleta tinha propostas mais vantajosas financeiramente de times da Série B, como Cruzeiro e Botafogo.

Sonho de ser top-3 da Série A

Legenda: Wellington Paulista com a camisa do Fortaleza Foto: JL Rosa / SVM

Um dos motivos alegados pelos profissionais que assessoram Wellington Paulista para a permanência no Fortaleza é o sonho do jogador de figurar no top-3 de artilheiros da era dos pontos corridos na Série A.

Se marcar mais 4 vezes, chegando a 107 gols, Wellington ultrapassa Paulo Baier e fica atrás apenas de Fred (Fluminense) e Diego Souza (Grêmio), ambos atualmente em atividade.

Wellington Paulista também teve os números reconhecidos pela diretoria tricolor. O vínculo de mais dois anos é prova disso. Embora não tenha confirmado, o jogador pode encerrar a carreira com a camisa do Leão do Pici.