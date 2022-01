Wagner Leonardo fala sobre polivalência e estabelece metas com a camisa do Fortaleza

Após se recuperar da Covid-19, Wagner Leonardo foi apresentado oficialmente pelo Fortaleza. Em entrevista coletiva realizada na tarde desta quarta-feira (19) no CT Ribamar Bezerra, o zagueiro estabeleceu metas importantes para a temporada e destacou a preferência pela zaga para atuar no Leão.

"Na minha formação atuei como zageuiro, volante, lateral-esquerdo e no profissional atuei como zagueiro e lateral. Acredito que essas funções me deixam mais completo pra atuar na minha prosição de maior afinidade, que é zagueiro esquerdo. Onde o professor precisar eu vou atuar, mas claro que tenho a preferência que é jogar como zagueiro, onde eu me sinto muito mai à vontade. " afirma.

Chegando por empréstimo do Santos, o atleta de 22 anos reforça o sistema defensivo e ainda terá a oportunidade de disputar a Copa Libertadores pela segunda vez, já que no ano passado ele também participou da competição enquanto defendia a equipe paulista.

Wagner Leonardo zagueiro do Fortaleza "Eu encaro com muito entusiasmo, com a mentalidade muito forte, de realmente fazer história no Fortaleza. Jogar na Libertadores é pra poucos, é uma oportunidade que nem todos os profissionais terão e graças a Deus eu vou ter oportunidade de jogar a Libertadores pela segunda vez. Um campeonato gigantesco, quem sabe a gente entre para a glória eterna."

O atleta terá uma boa disputa pela frente e para se firmar no time titular, que já tem Titi como titular na zaga esquerda, vai ter que mostrar todo seu talento em campo.

"Já estou conversando com os zagueiros, com o Marcelo Benevenuto, com o Titi, Tinga, que são os mais experientes e a gente já eorcebe eles orientando, buscando a melhor maneira de jogar. os treinamentos e essa quantidade de zagueiros que temos por aqui só eleva o nível do Fortaleza. Quem vtiver no seu melhor vai ajudar, é uma disputa sadia. Sabemos que o futebol é um esporte coletivo então a gente está aqui, como presidente falou, pra conquistar títulos, conquistar vitórias." finalizou.