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Voltando a jogar após 3 meses, Dieguinho comemora vitória do Ceará no Clássico-Rei

Volante voltou a jogar após 3 meses e atuou por 26 minutos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:35)
Jogada
Legenda: Dieguinho entrou em campo e atuou por 26 minutos no Clássico-Rei
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará venceu o Fortaleza por 2 a 0, pela Copa do Nordeste na quarta-feira (8), no Castelão, partida especial para o volante Dieguinho. O camisa 20 da equipe de Porangabuçu se machucou no primeiro jogo da temporada, contra o Maranguape, e retornou justamente no Clássico-Rei, após 3 meses.

E atuando 26 minutos, entrando na etapa final de jogo, mesmo longe dos gramados por pouco mais de dois meses, Dieguinho manteve o bom nível e ajudou o Vovô a confirmar a vitória. O jogador celebrou a volta e o triunfo.

“Feliz e muito grato a Deus com essa volta. Uma lesão chata demais por se tratar de cirurgia, muito tempo fora, mas Deus sabe de todas as coisas. Sou grato, primeiro, a Deus, que me trouxe paz e tranquilidade nesse período, minha família, que sempre é quem estar ao meu lado em todo o tempo, minha base, aos profissionais do clube por todo o suporte e, em especial, o Dr. Igor, que foi quem fez a cirurgia, e aos fisioterapeutas Lucas, Pérez, Matheus e Pedrinho. Esses foram os caras que tiveram comigo a maior parte do tempo e sempre trabalhando com muita excelência e dedicação pra me fazer voltar o quanto antes. Foi uma vitória muito importante pra gente, em um clássico, com as circunstâncias que apareceram, com um jogador a menos, uma superação de todo o time. Todos estão de parabéns”, disse.

Sequência de jogos

Dieguinho comentou sobre a expectativa para a sequência da temporada. O volante projetou o duelo contra o Náutico, pela Série B do Campeonato Brasileiro, e destacou a importância de buscar mais uma vitória. Ceará e Náutico se enfrentam no próximo sábado (11), às 20h30, na Arena Castelão.

“Fiquei feliz com o meu desempenho, é claro que ainda não estou 100%, falta ritmo, falta caixa, mas isso a gente vai adquirindo com os jogos e é rápido. Estou preparado e espero poder somar com os meus companheiros para conquistar os objetivos do clube na temporada. Agora é focar no Brasileiro novamente, pois temos uma partida muito importante contra o Náutico, que é um grande adversário e vem muito bem na temporada. Vamos jogar dentro de casa, esperamos contar com o apoio da nossa torcida para buscar mais uma vitória”, concluiu.

 

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