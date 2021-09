Vôlei de praia: cearense Rebecca Silva anuncia nova parceria com a experiente Talita

Após anunciar o fim da dupla com Ana Patrícia, no fim de agosto, a cearense Rebecca Silva já tem uma nova parceira para as disputas no vôlei de praia. Trata-se de ninguém menos que Talita, uma das mais experientes atletas brasileiras no esporte.

O anúncio oficial foi realizado nesta terça-feira (7), via redes sociais, e bastante comemorado pelas duas, que inclusive já iniciaram os treinamentos, em Fortaleza.

"Eu e Talita estaremos juntas neste novo ciclo que começa agora. E vamos que vamos porque o caminho é longo e os sonhos são grandes", escreveu Rebecca, que teve resposta da nova companheira: "Que alegria poder dividir as quadras com você. Bora que temos muito trabalho pela frente".

Após o 5º lugar nos Jogos de Tóquio, Rebecca, que tem 28 anos, terá como grande desafio ao lado da nova parceira o ciclo olímpico de Paris 2024. Aos 39 anos, Talita é bastante experiente em Jogos Olímpicos, com três participações: Pequim (2008), Londres (2012) e Rio de Janeiro (2016).