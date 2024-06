Volante Casemiro adquire parte de clube da terceira divisão da Espanha; saiba qual

O volante da Seleção Brasileira e do Manchester United, Casemiro, se tornou o mais novo acionista e membro do conselho de administrativo do Marbella FC, clube recém classificado à terceira divisão da Espanha. O time da região de Andaluzia foi fundado em 1997 — ainda sob o nome de Unión Deportiva Marbella — e possui, na chegada do brasileiro de 32 anos, parte do plano de crescimento do clube para o futuro.

“O Marbella Football Club tem o prazer de anunciar que Carlos Henrique Casemiro, estrela do Manchester United, da seleção brasileira e pentacampeão da Champions League, torna-se a partir de hoje o novo acionista da nossa entidade”, escreveu o clube em nota.

Com a aquisição, o volante brasileiro aparenta viver uma fase melhor fora dos gramados. O meio-campista brasileiro, que conquistou cinco títulos de Champions League e disputou duas Copas do Mundo pela seleção brasileira, não vive boa fase no clube inglês. Recentemente, o jogador não participou da final da FA Cup, vencida sobre o rival Manchester City, e acabou não sendo convocado pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira na Copa América.

LEIA A NOTA DO CLUBE NA ÍNTEGRA

“O Marbella Football Club tem o prazer de anunciar que Carlos Henrique Casemiro, estrela do Manchester United, da seleção brasileira e pentacampeão da Champions League, torna-se a partir de hoje o novo acionista da nossa entidade.

O entusiasmo e o compromisso que Casemiro demonstra com o projeto do Marbella FC fica evidente com a sua incorporação à estrutura acionária. Não só o Marbella, mas também toda a cidade, estão orgulhosos que um atleta da sua dimensão queira pertencer à nossa família.

A confirmação de Casemiro como novo membro do conselho de administração é uma oportunidade histórica para o clube continuar a projetar sua estratégia institucional e desportiva no futebol de elite. Casemiro disse que 'é uma honra para mim ingressar no Marbella Football Club porque a minha maior motivação são as espetaculares possibilidades de crescimento do clube. Estive em Marbella com a minha família em várias ocasiões, e tanto meus filhos, minha esposa e eu estamos apaixonados pela cidade com a qual queremos estar ligados por toda a vida. Sem dúvida, juntos sonharemos alto para levar o Marbella ao topo, mas agora temos que aproveitar a nossa maravilhosa promoção à Primeira'.

Com esse movimento, o Marbella fortalece sua rota aliando-se com a um parceiro estratégico que ajudará com sua experiência o crescimento geral da nossa instituição. A paixão, a liderança e o sentido de responsabilidade que sempre guiaram Casemiro na sua carreira profissional são razões mais do que justificadas pelas quais hoje lhe abrimos as portas da nossa casa.”