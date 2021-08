Vojvoda rechaça falha de Marcelo Boeck e comenta desempenho do Fortaleza na Série A

O Fortaleza desperdiçou a chance de alcançar a vice-liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (15) o Tricolor do Pici empatou em 1 a 1 contra o Santos, na Arena Castelão, permanecendo na 3ª colocação. Após a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda analisou o confronto entre as equipes.

"Acho que o time jogou um primeiro tempo muito difícil, disputado, contra um adversário que tem boa posse de bola. Foi um primeiro tempo equilibrado, nós conseguimos fazer o primeiro gol, mas não conseguimos sustentar esse gol. Creio que foi justo. No segundo tempo, a partir dos 20 minutos, o Fortaleza teve ambição, coragem e funcionamento para criar situações de gol. Até chegou, mas o VAR anulou."

Questionado se houve falha do goleiro Marcelo Boeck no gol do Santos, o técnico argentino garantiu não buscar "responsabilidades individuais".

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza "Não, foi um gol muito rápido. Não busco responsabilidades individuais, sempre o mais responsável sou eu. Foi um gol com mérito do adversário também."

Com 31 pontos conquistados na Série A em 16 jogos, o Fortaleza segue no G4 da Série A do Brasileirão. Juan Pablo Vojvoda comentou sobre o bom momento vivido pela equipe na principal competição da temporada.

"Eu, como treinador, dependendo muito dos meus atletas. Os atletas tem compromisso de trabalho no dia a dia. Quando chega o momento de jogo, eles colocam toda sua capacidade para o bem do time. Temos um bom grupo de jogadores e seguiremos trabalhando muito para que o Fortaleza siga por este caminho."

Confira à coletiva na íntegra