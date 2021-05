Vojvoda foca na semifinal e mantém cautela após nova goleada: "humildade para seguir melhorando"

O Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda segue em boa toada. Nesta segnda-feira (17), o Tricolor goleou o Icasa por 6 a 0, na Arena Castelão, e garantiu a classificação para a semifinal do Campeonato Cearense na liderança, assegurando assim vantagem de jogar pelo empate contra o Atlético-CE em partida única. Após a goleada sobre o Verdão do Cariri, o técnico argentino garantiu que o foco é total no próximo jogo, mas fez questão de manter os pés no chão.

"Semifinal é partida única, partida diferente, em que vamos jogar a classificação a uma possível final e, para isso, precisaremos estar muito concentrados, fazer uma partida inteligente. Os resultados ajudam para consolidar uma ideia. É bom ganhar, mas é melhor manter a humildade para seguir melhorando. As vitórias ajudam a melhorar e seguiremos neste caminho", destacou.

O treinador leonino despistou sobre a possível escalação para o duelo.

"Não tenho definido que time iremos por em campo para enfrentar o Atlético-CE. Durante hoje (segunda-feira) e amanhã (terça-feira) decidiremos", disse.

EVOLUÇÃO

O argentino de 46 anos destacou ainda alguns conceitos que precisam evoluir nos próximos jogos.

"Tenho utilizado todos os dias para conhecer o plantel e para que eles possam me conhecer também. Para fortalecer uma ideia de pressão, de jogo associado, e há que corrigir erros, é verdade. Temos que trabalhar continuamente para conseguir ser mais sólidos defensivamente, coisa que a equipe tem, mas precisamos seguir fortalecendo a zona defensiva. E criar melhor funcionamento para criar situações de gol. Futebol é defender e atacar, e para atacar, precisa desse funcionamento e criar situações de gol".