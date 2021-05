Semifinais do Campeonato Cearense definidas; veja confrontos

A última rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense, disputada na tarde desta segunda-feira, 17, definiu os confrontos das semifinais. O líder Fortaleza vai encarar o Atlético Cearense, 4º colocado, enquanto o vice-líder Ferroviário, enfrenta o Ceará, que terminou em 3º.

Os duelos serão disputados em jogo único, com a vantagem do empate para as equipes de melhor campanha. De acordo com a tabela básica do Estadual, os jogos das semifinais podem ser disputados nos dias 19 ou 20. A Federação Cearense de Futebol (FCF) deve divulgar em breve as datas, horários e locais das partidas.

Legenda: Já classificado por antecipação, o Leão goleou o Icasa por 6 a 0 no Castelão e garantiu a 1ª colocação. Foto: KID JUNIOR

Rodada

Antes da 7ª rodada começar, Fortaleza e Ferroviário já estavam classificados. Restava definir quem seriam o 3º e o 4º colocados. E o Ceará garantiu a classificação e a 3ª colocação ao golear o Atlético Cearense por 5 a 2 no Vovozão. O Atlético também se classificou apesar da goleada sofrida, já que o Pacajus, que também tinha chances de vaga, perdeu para o Ferroviário por 2 a 1 no estádio João Ronaldo.

Os resultados deixaram o Tubarão da Barra na vice-liderança com 17 pontos, o Ceará em 3º com 13, o Atlético em 4º com 11, e o Pacajus, eliminado com 9 pontos.

O líder da 2ª Fase foi o Fortaleza, que goleou o Icasa por 6 a 0 no Castelão, superando o Ferroviário nos critérios de desempate, o saldo de gols.