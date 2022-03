Vojvoda destaca jogo coletivo do Fortaleza e chances criadas em goleada

O técnico Juan Pablo Vovjoda mostrou-se satisfeito com a atuação leonina na goleada por 5 a 1 sobre o Atlético/BA que garantiu o Leão na semifinal da Copa do Nordeste. Ele destacou o funcionamento coletivo e as chances criadas pela equipe nos 90 minutos.

"Eu sempre destaco funcionamento coletivo do que o individual. Eu sempre espero que o time tenha o funcionamento correto e que ganhe a partida. O importante é que time cria situação de gols. Concluimos muito, conseguimos marcar cinco, e as que não foram gol, foi por muito pouco, com Robson, Romarinho... O importante é o time crie. Vamos trabalhar para continuar criando e elevar a nossa eficácia".

Controle

Em seguida, o treinador elogiou o controle que o Leão teve após sofrer o gol, buscando o empate no 1º tempo e a virada no segundo.

"O time fez uma boa partida no 1º tempo, apesar de sofrermos 0 a 1. O time time criou e soube controlar ansiedade que havia no campo e nos torcedores na arquibancada. Os jogadores tiveram um bom controle do ambiente e a partir daí, empataram o jogo, e conseguiram uma diferença merecida no 2º tempo".

O Leão deve voltar a campo no sábado, contra Botafogo/PB ou Náutico, que jogam nesta quarta-feira em João Pessoa. O Fortaleza será o mandante do jogo único da semifinal no Castelão.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte