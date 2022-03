Análise: Fortaleza deslancha no 2º tempo e gols dão moral para centroavantes

O Fortaleza está na semifinal da Copa do Nordeste após uma goleada incontestável sobre o Atlético da Bahia por 5 a 1 no Castelão. O placar não deixa dúvida sobre a soberania tricolor, mas o jogo foi muito mais difícil do que o placar sugere.

A goleada tricolor foi construída no 2º tempo, com a equipe de Vojvoda criando inúmeras chances de gol, e quando a diferença física ficou latente entre o Tricolor e o time baiano, que sentiu o 2º tempo.

O Atlético, foi brioso no 1º tempo, abrindo o placar e tendo chances de ampliar, com Pikachu tirando uma bola em cima da linha e Max salvando o Leão com uma grande defesa, e isso não deve ser esquecido pelos jogadores e por Vojvoda. Se o Carcará abre dois gols, talvez o Fortaleza não conseguisse com a naturalidade que fez, construir a goleada.

Centroavantes

O gol logo com um minuto deixou a torcida e os jogadores ansiosos. Não é normal o este Fortaleza sair atrás no placar, ainda mais em casa. Mais de tanto insistir, mesmo jogando abaixo do que pode, o Tricolor empatou com Renato Kayzer aos 29 minutos, tranquilizando a equipe e a torcida.

O gol de Kayzer foi o primeiro dele pelo Leão e uma amostra que o time montado por Vojvoda pode sim servir os centroavantes.

Pikachu, Lucas Lima, Robson e principalmente Tinga, tentavam jogadas trabalhadas buscando Kayzer na área enquanto ele esteve em campo. Foi de Tinga o passe para o segundo gol de Kayzer no jogo.

Quando Romero entrou no lugar dele, já recebeu passe açucado de Pikachu, mandando pra fora, mas Tinga o serviu em seguida para que o argentino balançasse as redes.

Legenda: Romero comemora com Romarinho seu gol marcado diante do Atlético/BA Foto: THIAGO GADELHA

Aproveitamento



Esta foi a melhor notícia da noite para os torcedores leoninos, que tinham dúvidas quando ao aproveitamento de Kayzer e Romero na equipe de Vojvoda, se não estariam sendo pouco acionados.

O jogo desta terça-feira mostra que ambos podem ser muito úteis, marcar gols, pois com a força ofensiva da equipe, que sempre cria muitas chances, fatalmente a bola vai chegar no centroavante.

E como no futebol, um centroavante confiante é meio caminho andado para pôr a bola na rede, a torcida pode esperar mais gols da dupla. Qualidade eles têm de sobra.