Vojvoda analisa Fortaleza e lamenta gols do Athletico-PR no início: “trabalhar para corrigir”

O Fortaleza perdeu para o Athletico-PR por 2 a 1, neste sábado (3), na Arena da Baixada, pela 9ª rodada da Série A. Os gols dos donos da casa foram marcados nos 10 minutos iniciais do 1º tempo. Para o técnico argentino Vojvoda, a equipe tricolor deve melhorar a concentração.

“Nos primeiros 10 minutos, a equipe não esteve com concentração adequada. Devemos trabalhar esse aspecto. O jogo dura 90 minutos, é tão importante o primeiro minuto, como os últimos 10 ou cinco. Vamos trabalhar para corrigir esses erros”, explicou.

Em campo, o treinador optou por iniciar com o atacante David no banco de reservas. Com a necessidade do resultado, o artilheiro tricolor na temporada, com nove gols, foi acionado. Vojvoda ressaltou que a mudança foi uma escolha para o jogo.

“Minha atenção está sobre tático, físico e estratégia. Osvaldo estava bem e quis mudar. Mas é futebol. Muitas vezes sai, e outras vezes não sai como a gente pretende”, explicou.

Com o resultado, a equipe cearense se mantém na 4ª posição, com 15 pontos, mas pode ser ultrapassada na sequência dos confrontos. O próximo compromisso é diante do América-MG na quinta-feira (7), às 18h, na Arena Castelão.

Confira a coletiva do técnico Juan Pablo Vojvoda: