Em depoimento, Nino Paraíba mostra arrependimento por participação em esquema de apostas

Nesta quarta-feira (23), o lateral-direito Nino Paraíba concedeu depoimento na CPI da Manipulação do Futebol, na Câmara dos Deputados, e se mostrou arrependido por ter participado do esquema de apostas, afirmando que a atitude destruiu sua carreira. Na época, em 2022, o atleta atuava pelo Ceará.

"Não sabia que ia chegar a esse ponto. Sabia que era um erro, que eu errei e não sabia que ia chegar a esse ponto de destruir a minha carreira. Nunca fiz isso a minha carreira. E chegar aos 37 anos, eu fiquei muito triste depois e peço desculpas a todos", admitiu o jogador.

Ainda no depoimento, Nino Paraíba deu detalhes da abordagem que teve por parte dos apostadores. De acordo com ele, tudo começou quando lhe foi oferecida uma parceria para o fornecimento de algumas roupas. O lateral contou que o interesse para que ele entrasse no esquema surgiu depois e ainda complementou que sua participação era apenas para receber cartões amarelos, o que para ele não influenciava nos resultados dos jogos.

Ainda em sua fala aos parlamentares, ele disse que recebeu o dinheiro por meio de contas distintas e também que não aceitaria tomar um cartão vermelho, já que, em sua visão, poderia mudar o resultado da partida.

Atleta do Paysandu, Nino tenta, por meio de seus advogados, conseguir um efeito suspensivo para voltar a atuar pelo time paraense ainda na atual temporada.

Sessão da CPI

A fala foi feita durante sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura a manipulação de apostas esportivas. Nino Paraíba, que jogou pelo Ceará no ano passado e que atualmente tem contrato com o Paysandu, admitiu ter aceitado dinheiro para levar cartões amarelos em jogos do Ceará contra Flamengo, São Paulo e Cuiabá durante o Campeonato Brasileiro de 2022. Ele fez um acordo com o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), responsável pela investigação, e evitou ser denunciado, tornando-se testemunha.

DANILO FORTE AFIRMA QUE NINO COMETEU CRIME CONTRA A TORCIDA DO CEARÁ

O Deputado Federal Danilo Forte (União-CE) declarou nesta quarta-feira (23) que o ex-lateral-direito do Ceará, Nino Paraíba, cometeu um crime contra os torcedores ao se envolver em esquema para fraudar apostas esportivas.

"Em todos os clubes nos quais você passou, você marcou positivamente a sua passagem. Mas sair do Ceará desta maneira, cometendo uma agressão, um crime contra a sua torcida?", questionou o parlamentar.

Legenda: Danilo Forte também criticou as penas que estão sendo aplicadas a muitos atletas envolvidos no esquema de apostas Foto: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados

O parlamentar criticou as penas que estão sendo aplicadas a muitos atletas envolvidos no esquema. Na opinião de Danilo, elas estariam sendo muito leves. "Tem atleta tendo a oportunidade até de ir jogar fora do Brasil. Isso está errado", disse.