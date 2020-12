Vladimir de Jesus é o novo técnico do Caucaia

O Caucaia tem novo treinador. Trata-se de Vladimir de Jesus, que chega à Raposa Metropolitana para comandar a equipe na Taça Fares Lopes e Campeonato Cearense. Vladimir tem boas passagens no futebol cearense, ao dirigir Ferroviário e Icasa.

O treinador se apresenta no dia 26 de dezembro junto com o elenco para a pré-temporada, visando primeiramente a disputa da Taça Fares Lopes 2020, que tem início já no dia 13 de janeiro e depois o Campeonato Cearense. Com bons resultados na Fares Lopes, Vladimir já foi campeão em 2014, treinando o Icasa.

Vladimir tem 47 anos e é natural de Belo Horizonte. Tem passagens por Ferroviário, América/RN, Icasa, Fast Club, Juazeirense e foi vice-campeão cearense em 2017.