Vitória do Flamengo adia conquista da Série A do Atlético-MG; Galo pode ser campeão na quinta

A vitória do Flamengo contra o Ceará, nesta terça-feira (30), adiou a conquista do título da Série A do Campeonato Brasileiro do Atlético-MG. A equipe mineira poderia consagrar-se bicampeã brasileira, caso o Rubro-Negro carioca fosse derrotado pelo Alvinegro cearense (veja o que estava em jogo).

O triunfo manteve o Flamengo vivo na briga pelo título, embora as chances sejam remotas. Com 70 pontos, oito atrás do Atlético-MG, a equipe carioca tem 0.31% de probabilidade de conquistar o tricampeonato consecutivo da competição nacional.

Restando três partidas e nove pontos em disputa, o Flamengo precisa obter 100% de aproveitamento contra Sport, Santos e Atlético-GO, além de torcer por derrotas do Atlético-MG, para conquistar o Brasileirão. A equipe pode chegar no máximo aos 79 pontos.

Possibilidade de título do Atlético-MG

Em contrapartida, para conquistar o Brasileirão após 50 anos, o Atlético-MG precisa de apenas uma vitória. A equipe mineira visita o Bahia, na quinta-feira (02), na Arena Fonte Nova, pela 37ª rodada.

Triunfar diante dos baianos garante matematicamente a conquista da Série A ao Galo. Até o final do campeonato, o Atlético enfrenta ainda RB Bragantino e Grêmio.