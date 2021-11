Flamengo x Ceará pode valer pontuação recorde, encaminhar pré-Libertadores e definir título

O Ceará tem uma difícil missão nesta terça-feira (30) pelo Brasileirão: encara o Flamengo, às 20h, no Maracanã, pela 36ª rodada. Pela frente, o vice da Libertadores com casa cheia, mas a oportunidade alvinegra de subir para o G-7, ampliar tabu contra o rival, igualar a pontuação recorde no formato atual do Brasileirão e, de sobre, decretar o título do Atlético-MG.

Os elementos estão postos na reta final do Brasileirão. Com 49 pontos e um jogo a menos que Fluminense e Internacional, o Vovô pode conquistar a 7ª posição em caso de vitória. Na tabela, sobe uma colocação e fica a um ponto dos 53, que encaminham vaga na pré-Libertadores.

Vitória do Ceará contra Flamengo vale:

G-7 na Série A restando dois jogos.

Ampliação de invencibilidade contra Flamengo para quatro jogos (2020-2021).

Recorde de pontos da história do Ceará no atual formato do Brasileirão: 52.

Confirmação matemática do título do Brasileirão para o Atlético-MG.

O duelo também tem impacto direto no desfecho da 1ª divisão. Se o Flamengo não vencer, o Atlético-MG é oficialmente campeão - hoje, a diferença para o vice-líder rubro-negro é de 11 pontos.

Até o fim do Brasileirão, o Vovô entra em campo três vezes. Além desse compromisso, encara América-MG (casa) e Palmeiras (fora). Ao todo, busca mais quatro pontos para uma vaga na Liberta.

A melhor campanha da história alvinegra no atual formato do Brasileirão foi em 2020, quando encerrou participação com 52 pontos e a 11ª colocação. Hoje, o time de Tiago Nunes pode igualar a marca e estabelecer novo recorde até o fim da Série A. Com arrancada no fim, o Vovô faz história durante participação na 1ª divisão nacional.

CEARÁ NO BRASILEIRÃO DE 2020 X 2021

Jogos: 38 x 35

Vitórias: 14 x 11

Empates: 10 x 16

Derrotas: 14 x 8

Aproveitamento: 45,6% x 46,7%

Gols feitos: 54 x 38

Gols sofridos: 51 x 35

Retrospecto contra Flamengo

Legenda: Vina marcou um dos gols do Ceará na vitória no Maracanã em 2020 Foto: Fausto Filho / Ceará

O Ceará não perde para o Flamengo há três jogos pelo Brasileirão. No intervalo, venceu duas vezes e empatou uma. Ao todo, foram dois triunfos no Brasileirão de 2020 e uma igualdade na atual edição.

Apesar do nível do rival, o Vovô conseguiu feitos emblemáticos no Maracanã. Em 2018, por exemplo, venceu por 1x0 com um gol de Leandro Carvalho. Já no ano passado, fez 2x0 com Vina e Kelvyn.