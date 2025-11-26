Diário do Nordeste
Vitória-BA apresenta projeto milionária para criação da Arena Barradão

O clube trabalha na reforma do estádio, com ampliação da capacidade

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 15:19)
Jogada
Legenda: A Arena Barradão será uma obra de 36 meses no atual estádio do Vitória-BA
Foto: reprodução / Vitória-BA

A diretoria do Vitória-BA apresentou um projeto milionário para a criação da Arena Barradão, promovendo uma profunda reforma no atual estádio do clube em Salvador, na Bahia. A situação foi detalhada em uma cerimônia para membros do clube rubro-negro na noite desta terça-feira (25).

A modernização do equipamento é uma operação do consórcio da SD Arenas. Na apresentação, a entidade indicou necessidade de um investimento inicial de R$ 405 milhões, totalizando posteriormente R$ 1,4 bilhão durante os 35 anos previstos pela administração da empresa, que avalia a injeção de R$ 20 milhões de receita na equipe anualmente, segundo o ge.

A parceria busca a transformação do estádio em uma espaço multiuso, com maior número de camarotes, incorporação de shows na agenda, restaurantes, bares, terraço completo, além da ampliação da capacidade de 30.793 espectadores para 40.597 na arquibancada e demais setores.

Para o início das operações, a gestão do Vitória-BA aguarda a aprovação do projeto por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê Fiscal. Em caso de aprovação, a obra tem o prazo de 36 meses. Se existir inviabilidade dos jogos oficiais, o clube buscará alternativas, como a Arena Fonte Nova.

