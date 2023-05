Vini Jr joga hoje pelo Real Madrid? Confira escalações, horário e onde assistir

Apesar da Federação de futebol da Espanha ter anulado o cartão vermelho dado para Vinicius Júnior no jogo contra o Valencia, pelo campeonato nacional, no último domingo, o jogador não vai entrar em campo nesta quarta-feira (24), no duelo contra o Rayo Vallecano. No entanto, o camisa 20 estará no Santiago Bernabéu para acompanhar a partida.

De acordo com a imprensa espanhola, Vini Júnior será desfalque do Real Madrid por ter tido um incômodo no joelho. Ele sequer treinou na terça-feira. No entanto, o brasileiro vai acompanhar a partida.

A lista dos relacionados foi divulgada pelo Real Madrid antes mesmo da anulação do cartão vermelho dado ao camisa 20. O nome do atleta já não aparecia entre eles.

O JOGO

Real Madrid e Rayo Vallecano se enfrentam em jogo da 36ª rodada do Campeonato Espanhol. Sem chance de conquistar o título, a equipe comandada por Ancelotti busca a vaga direta na fase de grupos da Champions. Já o adversário, no meio da tabela, quer garantir lugar na Conference League.

ONDE ASSISTIR

ESPN 2 e Star+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL MADRID - Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger e Alaba; Kroos, Tchouameni e Modric; Valverde, Benzema e Rodrygo. Técnico: Ancelotti.

RAYO VALLECANO - Stole Dimitrievski; Iván Balliu, Florian Lejeune, Alejandro Catena e Frán Garcia; Santi Comesaña e Óscar Valentín; Isi Palazón, Óscar Trejo e Álvaro García; Raúl de Tomás. Técnico: Andoni Iraola.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Rayo Vallecano

Data e hora: 24/05, às 14h30 (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)

ANULAÇÃO DO CARTÃO

O Real Madrid condenou a atitude do VAR, comandado por Ignacio Iglesias Villanueva, e apresentou provas sobre os ataques sofridos pelo camisa 20. Assim, a federação espanhola aceitou as alegações e anulou o cartão vermelho. Em nota, a Federação de futebol da Espanha explicou a decisão pela retirada da púnição a Vinicius Júnior.

"Este comitê considera comprovada que a apreciação da arbitragem foi determinada pela omissão de toda a sequência de eventos, o que comprometeu fundamentalmente a decisão do juiz. De fato, o fato de uma parte crucial dos acontecimentos ter sido omitida levou à adoção de uma decisão arbitrária. Foi impossível avaliar adequadamente o que aconteceu, uma vez que, no procedimento necessário para a adoção dessa decisão, ocorreu a omissão de uma etapa indispensável para que ela pudesse ser legítima e legalmente adotada. [...] Portanto, é apropriado acatar as alegações formuladas e anular as penalidades disciplinares referentes à expulsão mencionada", diz o trecho.

O Real Madrid enfrenta o Rayo Vallecano nesta quarta-feira (24), em mais uma rodada do Campeonato Espanhol. O duelo será às 14h30.