Vini Jr está fora do clássico Brasil x Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Vini Júnior não vai atuar no clássico entre Brasil e Argentina, na próxima terça-feira, no Maracanã. Estrela da seleção e do Real Madrid, o jogador teve lesão na coxa esquerda confirmada por exames. O tratamento será feito no time merengue. O jogador foi substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra a Colômbia, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A informação é do ge.

Do Aeroporto do Galeão, Vini Jr foi direto para uma clínica para realizar exames de imagem. Lá, o departamento médico confirmou a lesão. Desse modo, o jogador não vai atuar no clássico contra os argentinos. O restante do time está de folga nesta sexta-feira.

O técnico Fernando Diniz não vai convocar um substituto, pois o grupo já conta com 24 atletas. No entanto, há a expectativa da avaliação final de Gabriel Jesus. O atleta ficou na Granja Comary para tratar lesão muscular com foco na partida contra os argentinos. Se estiver bem, deve entrar como titular na posição.

O grupo também não vai poder contar com Ederson, Danilo, Casemiro, Neymar e Richarlison, que estão fora por problemas médicos. Após a derrota para a Colômbia, o Brasil tem sete pontos e está em 5º lugar na tabela. O duelo contra a Argentina será na terça, às 21h30, no Maracanã.