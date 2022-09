Vina destaca partida difícil contra o Flamengo: 'vai ser um grande jogo'

O terceiro dia de treino sob comando de Lucho González, em Porangabuçu, foi movimentado nesta quinta-feira (1), pela conversa de Vina na sala de imprensa. O meia-atacante destacou a mudança de postura da equipe com o novo treinador e as perspectivas para o Ceará diante do Flamengo.

Com sequência de seis jogos sem vencer no Brasileirão, o atleta sabe da responsabilidade de voltar ao caminho das vitórias. O rubro-negro carioca, próximo adversário, vem em bom momento e Vina analisou a difícil partida no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

“A gente sabe e estamos muito conscientes da dificuldade do jogo. A gente sabe que eles estão em momento muito bom, se reencontraram com o bom futebol com o Dorival Júnior. Vai ser um grande jogo e a gente sabe que vai ter um grande público”, avalia.

PSICOLÓGICO FORTE

Um dos líderes da equipe, Vina ressaltou que já está mais maduro para segurar a pressão que vem das arquibancadas. Segundo o jogador, o clube oferece estrutura para esses momentos de enfrentar adversários em partidas complicadas.

“Um jogo grande contra uma equipe grande, uma torcida que vai em peso, então, que a gente esteja mentalmente muito forte com isso. Hoje, o Ceará, em relação a isso, trabalha também a psicologia aqui, tem a psicóloga Michele que tem mexido bastante com nós”, detalha o jogador.

POSIÇÃO EM CAMPO

A mudança de treinadores no time também alterou as funções de Vina dentro de campo. O jogador já atuou como meia-armador, ponta e até falso 9. Ele disse entender as críticas do torcedor, mas colocou que, muitas vezes, está cumprindo função a depender do adversário.

“Eu sempre deixei claro que minha carreira toda joguei como meia centralizado, mas o futebol tá muito dinâmico e você tem que fazer mais de uma posição. É o que eu procuro fazer, o que eu sempre falo com o treinador que está no momento: 'eu tô aqui para ajudar'. E procuro sempre cumprir função”, pondera o camisa 29.

A delegação do Ceará embarca na sexta-feira para o Rio de Janeiro. O Alvinegro encara o Flamengo, às 11h, do próximo domingo (4), no estádio Maracanã. A partida marca a estreia do treinador Lucho González.

