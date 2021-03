“Vim ao Ceará para ganhar, não apenas ficar jogando e treinando”, afirma Yony González

Serão cinco competições a disputar em 2021, incluindo a participação na Copa Sul-Americana pela segunda vez na história. E um dos reforços trazidos pelo Ceará para a disputa dessa temporada histórica foi Yony González, que estava no Benfica/POR. Em sua apresentação, o atleta garantiu que, com o elenco que o Alvinegro está formando, o clube pode ir muito além de uma Sul-Americana.

“O Ceará pode ir muito mais além do que uma Sul-Americana, uma Libertadores. O time está crescendo muito, está melhorando cada dia mais, está querendo conseguir muitas coisas boas. Com o time que estamos montando em 2021, podemos brigar por muitas coisas, afinal teremos muitas competições. Temos jogadores de muita qualidade e eu sou mais um que vêm querendo fazer o melhor em campo, para dar muita alegria à torcida. Os adversários terão que brigar muito para ganhar da gente, pois estamos deixando a vida no treinamento e queremos melhorar a cada dia. Da minha parte podem esperar esforço. Vim ao Ceará para ganhar, não apenas para ficar jogando e treinando. Gostei do projeto e tem muitas coisas boas para mim e para meus companheiros.”

Para contar com Yony González, o Ceará enfrentou uma grande concorrência do exterior. Clubes da Turquia, por exemplo, sonhavam com o aceite do atacante. Porém, para o atleta, ver o esforço do Alvinegro de Porangabuçu para tê-lo no elenco, ficou fácil decidir.

“Tinham muitas propostas, sim. O Ceará foi o primeiro clube que ligou para mim. Falei com minha família que queria voltar a jogar no Brasil. Eu senti o desejo deles para que eu estivesse aqui, junto com eles, e foi aí que eu decidi jogar no Ceará. Conheço o time, assisti vários jogos anos atrás, então para mim ficou muito fácil aceitar jogar aqui e ser feliz.”

Apto para o Clássico-Rei

Regularizado no BID, o atacante está à disposição do técnico Guto Ferreira para fazer sua estreia com a camisa do Ceará. E de acordo com Yony, o jogador tem que estar sempre pronto para jogar.

“Eu falo que a gente precisar estar sempre pronto. Eu fiquei um tempo parado, agora que consegui trabalhar bem, estou me sentindo melhor, não estou na minha melhor forma, mas estou pronto para jogar. Se o Guto quiser me utilizar no jogo, estarei pronto para jogar, para ajudar os meus companheiros. É um clássico, os clássicos são feitos para ganhar. Estamos treinando bem essa semana, tratando de ajustar algumas coisas para melhorar, e seria bom ganhar meu primeiro clássico.”

Após uma semana livre para treinar, o Ceará volta a campo neste sábado (20) diante do Fortaleza, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Será o primeiro Clássico-Rei da temporada 2021. E para Yony, o pensamento em clássico é apenas um: sempre ganhar.

"Um clássico sempre vai ser importante. Eu sempre falo que o clássico é um jogo a parte, onde todos querem ganhar. A torcida está sempre junto conosco para jogar. Já tive oportunidade de disputar outros clássicos no Brasil e sei o que significa para o torcedor. Não tem muito o que falar, meu pensamento é sempre ganhar."

Legenda: Atleta vestirá a camisa 7 do Ceará Foto: Marcelo Vidal/Ceará SC