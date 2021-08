Vereador pede ao Ministério Público investigação sobre jogos do Caucaia por suspeitas de manipulação

O Caucaia EC, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, será alvo do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) por suspeitas de manipulação de resultados. Isso porque, o vereador Neto do Planalto (PP), denunciou o clube e pediu investigação ao órgão após ouvir relatos de jogadores e desportistas da cidade quando a manipulação de resultados nos jogos do futebol nacional. As goleadas sofridas pelo clube, como de 9 a 1 diante do ABC, são exemplos citados por ele.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Neto do Planalto diz ter sido procurado por pessoas próximas do clube, por isso resolveu fazer a denúncia e o pedido de investigação.

"Jogadores, pessoas ligadas ao Caucaia me procuraram sobre essa queixa de manipulação de resultados. Essa empresa já manipulou resultado no Paraná, alguns jogadores que participaram desse esquema estão agora no Caucaia. Não podemos citar as pessoas, mas ouvi de jogadores, com histórico no futebol nacional, estarem querendo ir embora pois estavam vendo o suposto manipulação. Tanto é que o Caucaia só ganhou quando o jogo não estava no site de apostas", explicou.

Neto afirmou que tem se articulado com outros vereadores para que denúncia seja acatada pelo Ministério Público.

"Como desportista é um direito meu denunciar e ir a fundo nisso. Ouvi outros vereadores e vamos a fundo. Somos 23 vereadores e estou proposto a ir ao Ministério Público denunciar isso. Derrota do futebol faz parte, mas perder assim, com manipulação de resultados é absurdo e precisa ser denunciado. Nós desportistas, que torcemos para o clube e gostamos da cidade, estamos revoltados".

Legenda: O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) deve investigar o Caucaia após denúncia de vereador Foto: Thiago Gadelha

O Caucaia está no Grupo 3 da Série D do Brasileiro e está em 8º com 8 pontos. Em 10 jogos, são apenas 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, com 14 gols marcados e 37 sofridos. O clube sofreu 4 goleadas em 10 jogos, as maiores diante do Sousa/PB (7x0), e ABC (9x1) na última segunda-feira.

CAMPANHA DO CAUCAIA NA SÉRIE D:

Caucaia 3 x 3 Campinense

Central-PE 3 x 2 Caucaia

Atlético-CE 4 x 1 Caucaia

Caucaia 2 x 2 América-RN

Caucaia 3 x 2 ABC-RN

Sousa-PB 7 x 0 Caucaia

Caucaia 0 x 4 Treze-PB

Treze-PB 3 x 1 Caucaia

Caucaia 1 x 0 Sousa-PB

ABC-RN 9 x 1 Caucaia

Decadência

Para o vereador, é muito estranho que um clube ascendente como o Caucaia, com boas campanhas a nível estadual e jogando a Série D por méritos esportivos, tenha sido entregue a uma empresa com histórico de manipulação de resultados pelo presidente do clube, Roberto Góes. Em entrevista ao Diário do Nordeste, o mandatário do clube explicou os motivos de firmar a parceria.

"Eu enalteci o trabalho do presidente do Caucaia, que levou o clube a um patamar, mas agora derrubou. Se ele alega não ter condição financeira, porque a Prefeitura não está apoiando, ele devia entregar o boné, se afastar. Eu não considero ele o principal culpado, mas indiretamente ele é sim, pois quando se entrega uma coisa sua, tem que saber a quem está entregando. Existe uma coisa chamada credibilidade. Ele entregou a essa empresa, que já tinha um histórico de manipulação. Então ele sabia com quem estava se metendo. Agora eles que provem o contrário. Não estou caluniando ninguém, são fatos e vamos denunciar".

Em seguida, Neto contesta a chegada da empresa que comanda o clube na Série D do Brasileiro.

"Mesmo sem o apoio da prefeitura, é muito difícil acreditar que um time que teve tanto sucesso, passa a ser goleado desse jeito. Porque não trouxeram essa empresa quando ganhavam R$ 700 mil do Município? Só quando alega que não tem dinheiro para bancar o clube?", finalizou ele.