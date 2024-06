Venezuela x México na Copa América: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Venezuela e México entram em campo nesta quarta-feira (26), às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, na Califórnia, nos Estados Unidos, para disputar a 2ª rodada da fase de grupos da Copa América 2024. As duas seleções estão no Grupo B, ao lado de Equador e Jamaica.

A seleção venezuelana chega para a segunda rodada da fase de grupos na primeira colocação do grupo B, com 3 pontos conquistados. Já a seleção mexicana está na segunda colocação, com os mesmos 3 pontos conquistados até o momento.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV e Globoplay.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Venezuela

Titulares: Rafael Romo; Miguel Navarro, Christian Makoun, Nahuel Ferraresi e Alexander González; Cristian Cásseres, José Martínez e Yangel Herrera; Jefferson Savarino, Yeferson Soteldo e Salomón Rondón.

México

Titulares: Júlio González; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Gerardo Arteaga; Edson Álvarez (Luis Romo), Luis Chávez, Uriel Antuna, Orbelín Pineda, Julián Quiñones; Santiago Giménez.

Venezuela x México | FICHA TÉCNICA

Competição: 2ª rodada da Copa América

Local: SoFi Stadium, na Califórnia, nos Estados Unidos

Data e Horário: quarta-feira (25), às 22h (de Brasília)