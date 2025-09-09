Diário do Nordeste
Venezuela x Colômbia pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam no Estádio Monumental de Maturín

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 20:15)
Jogada
Legenda: Colômbia enfrenta a Venezuela nas Eliminatórias Sul-Americanas.
Foto: Divulgação/Instagram Seleção da Colômbia

Venezuela e Colômbia entram em campo nesta terça-feira (9), a partir das 20h30 (de Brasília). O duelo válido pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O Estádio Monumental de Maturín recebe a partida válida pela 18ª rodada. 

ONDE ASSISTIR

Sportv

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Venezuela: Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel e Makoun; Tomás Rincón, Cásseres; Savarino, Bello, Navarro e Rondón
Técnico: Fernando Batista

Colômbia: Vargas; Arias, Sánchez, Lucumí e Mojica; Richard Ríos, Lerma e James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz e Córdoba
Técnico: Néstor Lorenzo. 

FICHA TÉCNICA

Venezuela x Colômbia
Data e hora: 09/09, às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Monumental de Maturín

