Venezuela x Colômbia pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e escalações
Equipes se enfrentam no Estádio Monumental de Maturín
Venezuela e Colômbia entram em campo nesta terça-feira (9), a partir das 20h30 (de Brasília). O duelo válido pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O Estádio Monumental de Maturín recebe a partida válida pela 18ª rodada.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Venezuela: Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel e Makoun; Tomás Rincón, Cásseres; Savarino, Bello, Navarro e Rondón
Técnico: Fernando Batista
Colômbia: Vargas; Arias, Sánchez, Lucumí e Mojica; Richard Ríos, Lerma e James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz e Córdoba
Técnico: Néstor Lorenzo.
FICHA TÉCNICA
Venezuela x Colômbia
Data e hora: 09/09, às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Monumental de Maturín
