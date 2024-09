Veja times da Série D que conseguiram o acesso após quartas de final

Quatro equipes garantiram vaga na Série C de 2025 neste fim de semana. Retrô-PE, Itabaiana-SE, Anápolis-GO e Maringá-PR avançaram para a semifinal da Série D, no domingo (1), e automaticamente garantiram o acesso à Série C de 2025.

Para conquistar o acesso, eliminaram Brasiliense-DF, Treze-PB, Iguatu-CE e Inter de Limeira-SP, respectivamente.

Confrontos

O Retrô venceu o Brasiliense na ida por 1 a 0 na Arena Pernambuco, e na volta, foi derrotado na Boca do Jacaré por 1 a 0, e avançou nos pênaltis por 3x2.

O Itabaiana venceu o Treze por 3 a 1 no Etelvino Mendonça e segurou um 0 a 0 no Amigão para avançar.

Legenda: O Itabaiana foi mais um clube do Nordeste a conquista o acesso Foto: Instagram / itabaianaoficial

O Maringá começou o confronto vencendo fora de casa por 1 a 0 a Inter de Limeira no Major Levy Sobrinho, e segurou um empate em 1 a 1 no Willie Davids.

Já o Anápolis, conquistou vaga dramática contra o Iguatu. Após o empate em 1 a 1 no estádio Jonas Duarte, as equipes empataram em 3 a 3, com direito a gol do Azulão aos 51 do 2º tempo, levando a decisão para os pênaltis. E nas cobranças, o Anápolis foi melhor e venceu por 5 a 4.

Semifinais

Com o objetivo principal alcançado, o desejo agora é levantar a taça da Série D. No caminho rumo à final, enfrentam-se Retrô-PE e Itabaiana-SE, assim como Anápolis-GO e Maringá-PR.

A vaga para a decisão será disputada em partidas de ida e volta. Para a ida, as datas base são no próximo fim de semana, nos dias 7 (sábado) e 8 (domingo) de setembro e, para a volta, nos dias 14 e 15 do mesmo mês.

Estreantes

Entre os quatro semifinalistas, Maringá-PR e Retrô-PE irão estrear na Série C na próxima temporada, enquanto Anápolis-GO e Itabaiana-SE retornam à competição desde 2008 e 2005, respectivamente.