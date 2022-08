Veja quanto custa para completar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo

A Copa do Mundo do Catar terá início no dia 20 de novembro e muito torcedor já está na expectativa para começar a preencher o álbum de figurinhas, que já chegou às bancas de todo o Brasil.

O livro custa entre R$12 e R$ 44,90, a depender do modelo. E cada pacote com cinco cards sai por R$ 4. Com a inflação, o valor do pacote de figurinha dobrou se comparado ao do último Mundial, quando o item custava R$ 2,00.

A estimativa é de que cada pessoa gaste cerca de R$ 3 mil reais só comprando. Agora, para completar, será preciso colocar 670 figurinhas, o que corresponde a no mínimo 134 pacotes (R$ 536).

Com os valores altos, a alternativa de muitas pessoas é trocar as figurinhas repetidas para não gastar muito.

