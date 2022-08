Veja quanto Ceará e Fortaleza devem receber por transmissão no Brasileirão

Ceará e Fortaleza devem receber juntos cerca de R$ 6 milhões de reais do serviço de Pay-per-view (PPV) do Brasileirão 2022. O serviço é oferecido pelo Grupo Globo, que deve distribuir cerca de R$ 400 milhões pelas vendas dos pacotes.

A previsão de pagamento traz a estimativa dos percentuais de cada time entre os 20 times da Série A. O Ceará deve receber cerca de R$ 3,2 milhões (0,81%) da fatia. Já o Fortaleza poderá ganhar cerca de R$ 2,8 milhões de reais (0,7%).

Flamengo e Corinthians lideram a lista. A informação é do UOL. Os times da Série A têm o PPV como parte da receita total. O que inclui também um pacote de TV aberta e outro de TV paga.

Os valores são estimados com base na indicação de distribuição de R$ 400 milhões em 2022. A reportagem mostra ainda explica que a maioria dos percentuais foram arrendondados. Além disso, as quantias podem ser maiores ou menores, variando de acordo com as vendas do PPV.

VEJA LISTA DE VALORES A SEREM RECEBIDOS POR TIME:

Flamengo: R$ 160 milhões por contrato (seriam R$ 76 milhões por percentual de vendas - 19%) Corinthians: R$ 110 milhões por contrato (seriam R$ 48 milhões por percentual de vendas - 12%) São Paulo: R$ 36 milhões (9%) Palmeiras: R$ 32 milhões (8%) Vasco: R$ 29 milhões (7%) - joga a Série B Grêmio: R$ 29 milhões (7%)* - joga a Série B e tem mínimo garantido por contrato Cruzeiro: R$ 25,2 milhões (6%) - joga a Série B Atlético-MG: R$ 20 milhões (5%) Internacional: R$ 18,8 milhões (5%) Santos: R$ 15,6 milhões (4%) Fluminense: R$ 15,6 milhões (4%) Botafogo: R$ 14,2 milhões (3,5%) Bahia: R$ 8 milhões (2%) - joga a Série B Ceará: R$ 3,2 milhões (0,81%) Fortaleza: R$ 2,8 milhões (0,7%) Coritiba: R$ 2 milhões (0,5%) Goiás: R$ 800 mil (0,2%)



Atlético-GO, Avaí, América-MG, Juventude, Red Bull Bragantino e Cuiabá somam 0,7% do total: R$ 2,8 milhões ao todo.

Ceará e Fortaleza entram em campo neste domingo (14), às 16h (de Brasília). O duelo será na Arena Castelão, em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão.

