Veja qual combinação de resultados o Ceará precisa para conquistar o acesso na Série B

A derrota do Ceará por 1 a 0 para o Santos nesta terça-feira (22) fez o Vozão se distanciar do G-4 da Série B. O time agora soma 51 pontos em 33 rodadas, na sexta colocação, a cinco pontos do G-4. A pontuação histórica para conquistar o acesso é de 63 pontos, mas cálculos prévios indicam que essa pontuação nesta temporada pode ser superior. Para completar a dificuldade do Ceará na Série B, a rodada desta terça-feira não ajudou o time. Adversários diretos somaram pontos importantes.

O Diário do Nordeste detalha abaixo as combinações necessárias para o Ceará conquistar o acesso à Série A. Serão consideradas apenas as possibilidades de acesso a partir dos 63 pontos. Além disso, para fins de cálculos, considerou-se a possibilidade do Sport, que joga nesta quinta-feira (24), vencer o Guarani, lanterna da competição.

CÁLCULOS PELO ACESSO DO CEARÁ

Como está a duas posições de distância do G-4 atualmente, o Ceará precisaria ultrapassar duas equipes que hoje estão à sua frente. Sendo assim, em todas as condições apresentadas abaixo, duas ou mais não podem se concretizar para o Vovô entrar no G-4.

66 PONTOS (5 VITÓRIAS)

Vila Nova não pode somar mais que 14 pontos

Mirassol não pode somar mais que 12 pontos

Novorizontino não pode somar mais que 9 pontos

Sport não pode somar mais que 7 pontos

Santos não pode somar mais que 7 pontos

64 PONTOS (4 VITÓRIAS + 1 EMPATE)

Vila Nova não pode somar mais que 12 pontos

Mirassol não pode somar mais que 10 pontos

Novorizontino não pode somar mais que 7 pontos

Sport não pode somar mais que 5 pontos

Santos não pode somar mais que 5 pontos

63 PONTOS (4 VITÓRIAS)