Veja a numeração da Seleção Brasileira para jogos com Chile e Peru pelas Eliminatórias

A comissão técnica da Seleção Brasileira definiu a numeração dos 23 atletas convocados para os jogos de outubro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Nesta quinta-feira (10), o Brasil entra em campo diante do Chile, às 21h (horário de Brasília), pela nona rodada do torneio. E. na próxima terça (15), encara o Peru, às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília, pela décima rodada.

O Brasil está em 5º nas Eliminatórias da Copa do Mundo com 10 pontos, na zona de classificação para o Mundial de 2026. A Seleção Brasileira só venceu um dos últimos 5 jogos na disputa. O Chile é o 9º com 6, e o Peru é o 10º com 3.

Veja os convocados e numeração deles:

GOLEIROS

Weverton - 1

Bento - 12

Ederson - 23

LATERAIS

Danilo - 2

Vanderson - 13

Alex Telles - 6

Abner - 16

ZAGUEIROS

Beraldo - 17

Fabrício Bruno - 3

Gabriel Magalhães - 14

Marquinhos - 4

Legenda: A Seleção Brasileira teve numeração definida pelas Eliminatórias Foto: Rafael Ribeiro/CBF

MEIO-CAMPISTAS

André - 18

Bruno Guimarães - 5

Andreas Pereira - 7

Gerson - 15

Lucas Paquetá - 8

Rodrygo - 10

ATACANTES

Endrick - 9

Raphinha - 11

Luiz Henrique - 21

Igor Jesus - 19

Savinho - 20

Gabriel Martinelli - 22