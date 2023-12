Vasco x Fortaleza BC pelo NBB: veja horário e onde assistir

Vasco e Fortaleza BC entram em quadra neste sábado (23), às 11h de Brasília, no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar mais uma rodada da temporada 2023/24 do Novo Basquete Brasil (NBB).

O Vasco é o atual quarto colocado da competição, com 68.8% de aproveitamento em 16 rodadas disputadas. Já o Fortaleza BC está na nona colocação na tabela de classificação, com 57.1% de aproveitamento em 14 jogos.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão de: YouTube do NBB.

JOGADORES DAS EQUIPES

Vasco: Euler, Ale, Eugeniusz e Cauê; Basílio, Brasil, Lucas, Marquinhos, Humberto e Weber; Tarek, Fabrício e Paulichi; Mathias e Serjão. Técnico: Léo Figueiró.

Fortaleza BC: Orresta, Cassiano e Passos; Salsamendi, McClanahan, Eddy, Buford Jr. e Gabriel; D. Nunes; Queiros, Cauã, Samuel e Ewing. Técnico: Flávio Espiga.

VASCO X FORTALEZA BC | FICHA TÉCNICA

Competição: NBB 2023/24

Local: Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 23/12/2023 (sábado)

Horário: 11h (de Brasília)