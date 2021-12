Vaga na Libertadores e maior premiação: o que está em jogo para o Ceará na quinta-feira

O Ceará chega para a 38ª e última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro com chances de vaga na Pré-Libertadores de 2022, em uma disputa que envolve outros 6 clubes. Fluminense (7º colocado) ao São Paulo (13º), todos podendo ocupar qualquer posição na tabela. No momento, o time alvinegro soma 50 pontos, ocupa a 10ª posição e na melhor das hipóteses, pode encerrar a 38ª rodada em 7º ou na pior, em 13º. O Alvinegro enfrenta o Palmeiras, na quinta-feira (9), às 21h30 na Arena Barueri (SP).

É uma variação de 7 posições, que determinam as vagas na Libertadores (7º e 8º) e Sul-Americana (9º a 13º), além de cotas finais por colocação.

Para o Ceará, encerrar a Série A em 7º, além de sua melhor campanha na história dos Pontos Corridos, faria o Vovô ganhar R$ R$ 23,1 milhões, valor previsto por cota por colocação final. Em contrapartida, se encerrar a Série A em 13º, o valor cai para R$ 13,7 milhões.

Premiações ao alcance do Ceará

7º colocado: R$ 23,1 milhões (Melhor)

8º colocado: R$ 21,4 milhões

9º colocado: R$ 19,8 milhões

10º colocado: R$ 18,1 milhões

11º colocado: R$ 15,5 milhões

12º colocado: R$ 14,6 milhões

13º colocado: R$ 13,7 milhões (Pior)

Ou seja, é são quase R$ 10 milhões de diferença (mais precisamente R$ 9,4 mi), montante que faria diferença no orçamento de qualquer clube brasileiro.

Legenda: O Ceará pode conquistar sua melhor colocação na Série A em Pontos Corridos se vencer o Palmeiras Foto: KID JUNIOR

A luta no Vovô é com os seguintes concorrentes diretos: Fluminense (51), América-MG (50), Atlético-GO (50), Santos (49), Internacional (48) e São Paulo (48). Todos jogam quinta-feira (9), às 21h30 pela última rodada da Série A.

Para terminar a Sèrie A em 7º, o Vozão precisa vencer o Palmeiras, chegar aos 53 pontos e torcer para que Fluminense, Atlético/GO e América não vençam. No caso de 8ª colocação, que também dá vaga na Libertadores, basta que dois deles não vençam seus jogos.

Jogos que interessam ao Vozão

Fluminense x Chapecoense (Maracanã)

América-MG x São Paulo (Independência)

Atlético-GO x Flamengo (Antônio Accioly)

Santos x Cuiabá (Vila Belmiro)

Bragantino x Internacional (Nabi Abi Chedid)