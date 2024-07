Uruguai x Colômbia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Uruguai e Colômbia disputam nesta quarta-feira (10), a semifinal da Copa América de 2024. A partida acontece no Bank of America Stadium em Charlotte, Carolina do Norte, às 21h (horário de Brasília). O vencedor do duelo encara a Argentina.

Os uruguaios vem de uma vitória nos pênaltis, eliminando a Seleção Brasileira. Já os colombianos venceram o Panamá por 5 a 0. As equipes já se enfrentaram em 46 oportunidades, com 21 vitórias uruguaias e 12 colombianas, restando 13 empates.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da SporTv e Globoplay.

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Uruguai: Sergio Rochet; Guillermo Varela, José Gimenez, Mathías Olivera, Matias Viña; Federico Valverde e Manuel Ugarte; Facundo Pellistri, De la Cruz, Maximiliano Araújo; Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

Provável escalação da Colômbia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta e Johan Mojica; Richard Rios, Lerma; Jhon Arias, James Rodriguez e Luis Díaz; Jhon Córdoba. Técnico: Néstor Lorenzo.

FICHA TÉCNICA | URUGUAI X COLÔMBIA

Partida: Semifinal da Copa América.

Local: Bank of America Stadium.

Data: 10 de julho (quarta-feira).

Horário: 21 horas (horário de Brasília).