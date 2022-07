Uruguai x Brasil pela Copa América Feminina: confira horário, onde assistir, palpites e escalações

O Brasil encara o Uruguai nesta terça-feira (12), às 18h (de Brasília), em jogo da segunda rodada da Copa América Feminina de Futebol. O duelo será no Estádio Centenário, em Armênia, na Colômbia. Veja tabela de jogos.

A seleção comandada por Pia Sundhage estreou com goleada diante da Argentina. Debinha, que chegou no sábado e foi direto para o jogo, deve ser poupada. Com histórico de problemas no joealho, Adriana é outra que pode ficar no banco. Ary também deve ser poupada após desconforto muscular no jogo da estreia. A seleção terá o retorno de Luana, que se recuperou de covid-19.

Já o Uruguai vem de derrota por 1 a 0 diante da Venezuela, na primeira rodada do torneio. A equipe está apenas na 71ª posição no ranking da Fifa, mas deve pressionar bastante o Brasil. O time uruguai tem duas atletas conhecidas do futebol brasileiro. Karol Bermúdez e Luciana Gómez defendem o Atlético-MG e atuam no torneio nacional e podem dar trabalho.

O Brasil é líder com três pontos e melhor saldo de gols. A Venezuela está em segundo e é seguida pelo Peru, que ainda não pontuou. Por último, a Argentina.

Onde assistir Uruguai x Brasil

SporTV e SBT

Palpites para o jogo

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: Lorena; Antonia, Rafaelle e Tainara, Tamires; Luana, Ary Borges, Adriana (Duda Santos) e Kerolin; Bia Zaneratto e Gio (Debinha). Técnica: Pia Sundhage.

Uruguai: Uruguai: Sofía Olivera; Laura Felipe, Stephanie Lacoste, Sofía Ramondegui e Stephanie Tregartten; Cecilia Gómez e Pamela González; Ximena Velazco, Luciana Gómez, Wendy Carballo e Carolina Birizamberri. Técnic

ARBITRAGEM

Árbitra: Zulma Quiñonez (PAR)

Assistentes: Laura Miranda (PAR) e Nadia Weiler (PAR)

FICHA TÉCNICA

Uruguai x Brasil

Data e hora: 12/07, às 18 horas

Local: Estádio Centenário, em Armênica (COL).

