Uruguai x Bolívia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Nesta quinta-feira (27), Uruguai e Bolívia se enfrentam no MetLife Stadium, em Nova York (EUA), às 22h (horário de Brasília). A partida acontece pela segunda rodada do grupo C da Copa América.

Os uruguaios venceram na estreia a equipe do Panamá por 3 a 1 e já podem encaminhar a classificação no próximo duelo. Já os bolivianos foram derrotados pelos Estados Unidos por 2 a 0 e precisam vencer caso ainda pretendam se classificar para a próxima fase.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através do SporTV Globoplay.

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Uruguai: Sergio Rochet; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Mathias Olivera e Matías Viña; Federico Valverde e Manuel Ugarte; Facundo Pellistri, Giorgian de Arrascaeta e Maxi Araújo; Darwin Núnez. Técnico: Marcelo Bielsa.

Provável escalação dos Bolívia: Guillermo Viscarra; Jesús Segredo, Luis Haquin e José Sagredo; Leonel Justiniano; Diego Medina, Miguel Terceros, Fernando Saucedo e Gustavo Villamil; Rodrigo Ramallo e Bruno Miranda. Técnico: Antônio Carlos Zago.

FICHA TÉCNICA | URUGUAI X BOLÍVIA

Partida: Segunda rodada do Grupo C da Copa América.

Local: MetLife Stadium, em Nova York.

Data: 27 de junho (quinta-feira).

Horário: 22 horas (horário de Brasília).