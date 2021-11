UFC Vegas 42: Holloway x Rodriguez e três brasileiros em ação; veja card, horários e onde assistir

Uma luta que deve ter de tudo dentro do octógono. O ex-campeão Max Holloway, atual 1º do ranking do peso-pena, enfrenta Yair Rodriguez, número 3, na luta principal do UFC Vegas 42, neste sábado (13), a partir das 15h (horário de Brasília). Três brasileiros também estarão em ação no card, que vai ser realizado no UFC Apex, em Las Vegas.

Holloway sonha em retomar o cinturão da categoria, que hoje pertence a Alexander Volkanovski, com quem lutou e perdeu duas vezes, na defesa do título e na tentativa de retomada. Depois, voltou a vencer na organização, diante do norte-americano Calvin Kattar, quando, inclusive, bateu o recorde de mais golpes conectados no adversário em uma única exibição: 445.

Exibições de atletas do UFC Vegas 42

Enquanto isso, Yair Rodriguez busca engatar uma sequência de vitórias na organização para entrar na fila pelo cinturão. Vem de resultado positivo contra Jeremy Stephens, no UFC on ESPN: Reyes vs. Weidman, ainda em 2019.

Brasileiros no card

O Brasil será representado por três atletas. Na penúltima luta, o peso-pesado Marcos Rogério "Pezão" enfrenta o dificílimo Ben Rothwell, com bom retrospecto contra brasileiros. O estadunidense enfrentou e venceu Carlão Barreto (2003), Gabriel Gonzaga (2013) e Junior dos Santos (2016). Pezão, no entanto, precisa da vitória para engatar uma sequência positiva dentro do UFC. Desde a estreia, oscilou muito com vitórias e derrotas.

Na categoria dos pesos-leves Thiago Moisés enfrenta o espanhol Joel Alvarez no card preliminar, e Rafael Alves mede forças com Marc Diakiese, inglês de ascendência congolesa.

Onde assistir o UFC Vegas 42

Todas as lutas serão transmitidas pelo canal Combate.

Foto: Divulgação/UFC

UFC Vegas 42: Holloway e Rodriguez

Sábado, 13 de novembro, em Las Vegas

Card principal (17h30, de Brasília)

Peso-pena: Max Holloway x Yair Rodriguez

Peso-pesado: Ben Rothwell x Marcos Rogério "Pezão"

Peso-pena: Felicia Spencer x Leah Letson

Peso meio-médio: Miguel Baeza x Khaos Williams

Peso-galo: Song Yadong x Julio Arce

Card preliminar (15h, de Brasília)

Peso-leve: Thiago Moisés x Joel Alvarez

Peso-mosca: Cynthia Calvillo x Andrea Lee

Peso-pena: Sean Woodson x Collin Anglin

Peso-mosca: Cortney Casey x Liana Jojua

Peso-leve: Marc Diakiese x Rafael Alves

Peso meio-pesado: Kennedy Nzechukwu x Da Un Jung

