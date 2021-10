Resultados do UFC: Borrachinha perde acima do peso para Vettori e Massaranduba vence

A luta entre Paulo Borrachinha e o italiano Marvin Vettori já era polêmica antes de começar. O brasileiro ignorou o peso combinado e apareceu com 10kg a mais, obrigando a organização a mudar a categoria da luta de peso-médio (até 84kg) para meio-pesado (93kg).

Com o aceite do italiano, poderia haver vantagem para o brasileiro. Mas não foi o que aconteceu. Por decisão unânime, triplo 48-46, Vettori venceu Borrachinha. É a segunda derrota do brazuca na organização em um cartel com 13 vitórias.

A luta

Confronto tenso desde o início viu uma trocação franca entre os dois lutadores, mas com o italiano levando leve vantagem na efetividade dos golpes. Foi a tônica do combate.

No final, Vettori ironizou o brasileiro. "Eu queria finalizá-lo, mas p***, esse cara chuta pesado, machucou meu braço. Eu sabia que era um truque, ele não queria cortar o peso, mas veio bem preparado. Ele estava muito grande, mas quando eu estou pronto, não há nada que eu não posso fazer. Ele é um m***, porque devia ter cortado o peso. Mas posso comprar outro relógio com o dinheiro dele".

Massaranduba vence

Em sua 21ª luta no UFC, Francisco Massaranduba mostrou que está inteiro aos 43 anos. Contra Dwight Grant, o piauiense venceu por decisão dividida (29-27, 27-29 e 29-27). Essa foi a segunda luta do brasileiro após subir dos leves (até 70kg) para o meio-médio (até 77kg), se recuperando da estreia na categoria com derrota para Muslim Salikhov.

Veja os resultados do UFC Vegas 41

Confira os resultados de "UFC Borrachinha x Vettori"

CARD PRINCIPAL:

Marvin Vettori venceu Paulo Borrachinha por decisão unânime (triplo 48-46)

Grant Dawson x Ricky Glenn é declarado empate majoritário (29-28, 28-28 e 28-28)

Jessica-Rose Clark venceu Joselyne Edwards por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

Alex Caceres venceu Seung Woo Choi por finalização aos 3m31 do R2

Francisco Massaranduba venceu Dwight Grant por decisão dividida (29-27, 27-29 e 29-27)

Nicolae Negumereanu venceu Ike Villanueva por nocaute técnico a 1m18 do R1

CARD PRELIMINAR:

Gregory Robocop venceu Jun Yong Park por nocaute aos 3m13 do R2

Mason Jones venceu David Onama por decisão unânime (triplo 29-28)

Tabatha Ricci venceu Maria Oliveira por decisão unânime (triplo 30-27)

Jamie Pickett venceu Laureano Staropoli por decisão unânime (30-27, 30-27 e 29-28)

Jai Herbert venceu Khama Worthy por nocaute aos 2m47 do R1

Jeff Molina venceu Daniel Miojo por nocaute aos 46s do R2

Randa Markos venceu Livinha Souza por decisão unânime (30-27, 30-27 e 29-28)

Jonathan Martinez venceu Zviad Lazishvili por decisão unânime (30-27, 29-28 e 29-28)

