UFC 267: Glover disputa cinturão dos meio-pesados com Blachowicz; veja card, horário e onde assistir

O brasileiro Glover Teixeira desafia Jan Blachowicz, atual detentor do cinturão da divisão dos meio-pesados, no UFC 267, neste sábado (30), no Etihad Arena, Yas Island/Yas West, nos Emirados Árabes Unidos. Além dele, outros cinco representantes do Brasil entrarão no octógono.

A luta será apenas a segunda disputa de cinturão de Jan Blachowicz, depois de enfrentar e vencer o nigeriano Israel Adesanya no UFC 259, em março deste ano.

O veterano Glover Teixeira segue lutando em alto nível, aos 42 anos. Entrou na fila para a disputa de cinturão após uma sequência de grandes exibições. Vem de cinco vitórias, a última contra o também brasileiro Thiago Marreta, em novembro de 2020, quando o finalizou com um mata-leão.

Veja a trajetória de Glover

Mais 5 brasileiros

No card preliminar do UFC 267, Allan "Puro Osso" Nascimento faz sua estreia na organização contra Tagir Ulanbekov na categoria peso-mosca. Depois, Elizeu Capoeira toca as luvas com Benoit Saint Denis, no peso meio-médio. Entre os lutadores do peso-pena, Ricardo Ramos enfrenta o russo Zubaira Tukhugov.

Para fechar o card inicial, as brazucas Amanda Ribas e Virna Jandiroba, 10 e 12 no ranking do peso-palha feminino, medem forças e habilidade neste sábado. As duas atletas buscam se firmar na organização, encaixando uma boa sequência de vitórias.

Onde assistir o UFC 267

Todas as lutas serão transmitidas pelo canal Combate.

UFC 267: Blachowicz x Glover

Sábado, 30 de outubro de 2021, na Ilha da Luta (Abu Dhabi)

Card principal (15h, de Brasília)

Cinturão peso meio-pesado: Jan Blachowicz x Glover Teixeira

Cinturão interino peso-galo: Petr Yan x Cory Sandhangen

Peso-leve: Islam Makhachev x Dan Hooker

Peso-pesado: Alexander Volkov x Marcin Tybura

Peso meio-médio: Li Jingliang x Khamzat Chimaev

Peso meio-pesado: Magomed Ankalaev x Volkan Oezdemir

Card preliminar (11h30, de Brasília)

Peso-palha: Amanda Ribas x Virna Jandiroba

Peso-pena: Ricardo Ramos x Zubaira Tukhugov

Peso-médio: Albert Duraev x Roman Kopylov

Peso meio-médio: Elizeu Capoeira x Benoit Saint Denis

Peso meio-pesado: Shamil Gamzatov x Michal Oleksiejczuk

Peso-pena: Makwan Amirkhani x Lerone Murphy

Peso-médio: Hu Yaozong x Andre Petroski

Peso-leve: Magomed Mustafaev x Damir Ismagulov

Peso-mosca: Tagir Ulanbekov x Allan Nascimento