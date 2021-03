UFC 260: Ngannou atropela Miocic e é o novo campeão dos pesados; brasileiro vence

Ele já está na história. O camaronês Francis Ngannou é o novo campeão dos peso-pesados no UFC. Ele se tornou o primeiro africano a faturar o cinturão na categoria.

Com uma atuação espetacular, mais uma vez - o quarto nocaute com pouco tempo de luta - ele atropelou o então campeão Stip Miocic no UFC 260 aos 52 segundos do segundo round, em luta disputada na madrugada de sábado para domingo, em Las Vegas (EUA).

Ele se junta a Kamaru Usman e Israel Adesanya na lista de lutadores africanos detentores de cinturões do UFC.

Luta arrasadora (veja imagens)

Com proposta de tentar a luta pelo chão, Miocic tentou catar as pernas de Ngannou sem sucesso.

O camaronês controlou a luta, sempre tentando conectar golpes efetivos. Até que conseguiu, no segundo round. Um duro golpe de esquerda venceu o americano, que caiu com as pernas dobradas.

Brasileiro vence na co-luta

Na segunda luta mais importante da noite, Vicente Luque venceu o ex-campeão dos meio-médios, Tyron Woodley. Ele aplicou uma triângulo de mão e finalizou o adversário no primeiro round.

Confira todos os resultados do UFC 260

CARD PRINCIPAL

Francis Ngannou venceu Stipe Miocic por nocaute aos 52s do R2

Vicente Luque venceu Tyron Woodley por finalização aos 3m56s do R1

Sean O'Malley venceu Thomas Almeida por nocaute aos 3m52s do R3

Miranda Maverick venceu Gillian Robertson por decisão unânime (30-27, 30-27 e 29-28)

Jamie Mullarkey venceu Khama Worthy por nocaute aos 46s do R1

CARD PRELIMINAR

Alonzo Menifield venceu Fabio Cherant por finalização a 1m11s do R1

Abubakar Nurmagomedov venceu Jared Gooden por decisão unânime (triplo 30-27)

Michal Oleksiejczuk venceu Modestas Bukauskas por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28)

Omar Morales venceu Shane Young por decisão unânime (triplo 30-27)

Marc-André Barriault venceu Abu Azaitar por nocaute técnico aos 4m56s do R3