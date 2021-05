TV Verdes Mares transmite ao vivo Fortaleza x Internacional pela Série A no domingo (6)

A Série A do Campeonato Brasileiro de 2021 começou, e você acompanha tudo na TV Verdes Mares. A 2ª rodada da competição ocorre no próximo fim de semana, com transmissão ao vivo do Fortaleza no domingo (6), contra o Internacional, na Arena Castelão, a partir das 16h.

No dia anterior, às 19h, o Ceará encara o Santos na Vila Belmiro. Os detalhes desse duelo serão exibidos no Show do Intervalo, conforme programação da Rede Globo.

No Diário do Nordeste, o torcedor pode acompanhar os dois confrontos em tempo real. Com uma hora de antecedência, o veículo vai apresentar bastidores do jogo, escalações e as movimentações do palco das partidas. A Rádio Verdes Mares também transmite tudo ao vivo, com análises dos Craques da Verdinha nos programas esportivos.

Segunda rodada da Série A de 2021

05.06 - Santos x Ceará | 19h, na Vila Belmiro.

Transmissão: ao vivo na Rádio Verdes Mares, em tempo real no Diário do Nordeste.

06.06 - Fortaleza x Internacional | 16h, na Arena Castelão.

Transmissão: ao vivo na Rádio Verdes Mares e na TV Verdes Mares, em tempo real no Diário do Nordeste.