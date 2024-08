TV Verdes Mares transmite ao vivo Fortaleza x Corinthians pela Série A do Brasileirão

A partida entre Fortaleza e Corinthians, pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, contará com transmissão ao vivo da TV Verdes Mares. O jogo será disputado no próximo domingo (25), às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

A transmissão ao vivo da partida começa às 15h40 (horário de Brasília), com um pré-jogo completo direto da Arena Castelão.

Legenda: Zé Welison, jogador do Fortaleza, durante jogo contra o Corinthians Foto: Kid Júnior/SVM

O Fortaleza ocupa atualmente a segunda colocação na tabela de classificação, somando 45 pontos em 22 duas partidas disputadas. Já o Corinthians está na 17ª posição, com 22 pontos somados em 23 rodadas.