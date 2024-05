Triatletas cearenses confirmam vaga pela segunda vez consecutiva nas Olimpíadas; veja

Os triatletas cearenses Manoel Messias e Vittoria Lopes confirmaram suas vagas na próxima Olimpíada, que ocorre no mês de julho, em Paris. Será a segunda vez consecutiva que ambos vão participar da maior competição esportiva do mundo. A outra oportunidade aconteceu em Tóquio, no ano de 2021.

A confirmação das vagas veio após o encerramento do período de Qualificação Olímpica, que teve duração de 24 meses (de 27 de maio de 2022 a 27 de maio de 2024).

Junto com a dupla local, teremos dois estreantes brasileiros em busca de uma medalha inédita para o país nos Jogos Olímpicos: a catarinense Djenyfer Arnold e o paulista Miguel Hidalgo. Os quatro estarão juntos em uma prova inédita para o time nacional, o revezamento misto por equipes.

Desempenho em Tóquio

Na primeira participação olímpica, a cearense Vittória Lopes chegou a liderar a etapa de natação da disputa feminina. Durante o ciclismo, também esteve no primeiro pelotão. Porém, sentiu o forte calor na corrida, terminando na 28ª posição. Já o conterrâneo Manoel Messias não iniciou bem, mas ganhou muitas posições nos quilômetros finais da prova, e encerrou a estreia olímpica também na 28ª posição.

Vale lembrar que o triatlo faz parte do programa olímpico desde Sydney 2000. As provas individuais têm as seguintes distâncias: 1.500 metros na natação, 40km de ciclismo e 10km de corrida.

A prova masculina acontece no dia 30 de julho. As mulheres estão para o dia 31, e o revezamento misto ficou previsto para o dia 5 de agosto.