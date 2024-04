Ceará tem dois atletas confirmados nas olimpíadas de Paris; veja perfil e quem ainda luta por vaga

Com disputas iniciadas no dia 26 de julho e encerramento marcado para 11 de agosto, as Olimpíadas de Paris vão contar com mais de 10 mil atletas em 32 modalidades. A delegação brasileira já tem 185 vagas garantidas no maior evento esportivo mundial. Entre esses brasileiros, dois são cearenses.

Além dessas duas vagas de representantes do Estado, a expectativa é que mais cearenses consigam índices para disputarem os jogos na França. Jornalista especializado em esportes olímpicos e responsável pelo blog Bolha Olímpica, Ícaro Joathan, comentou sobre cada um dos atletas cearenses já garantidos em Paris e também os que ainda tem chance de aparecer no torneio.

“Cearense garantido mesmo nas olimpíadas nós temos dois. Fiz um levantamento com todos os brasileiros que estão classificados nominalmente para a olimpíada. O Brasil já tem 185 vagas garantidas, mas muitas dessas vagas são vagas não nominais. Você tem vagas porque um atleta conquistou uma vaga, mas a vaga não é dele, a vaga é da confederação e é a confederação quem indica quem vai. E essa indicação ainda não aconteceu. Nos esportes coletivos, por exemplo, ainda vão acontecer as convocações. Então a vaga nominal garantida para cearense a gente tem duas”, disse Ícaro.



Cearenses com vaga garantida:

Legenda: Matheus Lima com a medalha de prata, conquistada nos 400 metros com barreiras, no Pan2023 Foto: Wagner Carmo/CBat



Matheus Lima - Atletismo

Medalha de ouro no revezamento dos 400 metros do atletismo e prata nos 400 metros com barreiras nos jogos Pan-Americanos 2023. Essas são as últimas conquistas de Matheus Lima, o atleta cearense de 20 anos.

"Minha expectativa está muito grande pois será minha primeira olimpíada e já com chances de ser finalista e até medalhista! Minha meta para as olimpíadas é fazer excelentes provas e, se Deus quiser, ser finalista olímpico ou até mesmo medalhista olímpico! Minha rotina de treino e competições estão muito boas, treinando forte e visando em competições internacionais para melhorar cada vez mais o meu resultado”, disse Matheus em entrevista ao Diário do Nordeste

Para o jornalista Ícaro Joathan, Matheus Lima é a grande revelação do esporte cearense. "Neste ciclo olímpico ele é um cearense de Fortaleza que treina em São Paulo nos 400 metros rasos e com barreiras, tem 20 anos, vai fazer 21 em junho e conseguiu a vaga para as duas provas. Ele foi prata no Pan nos 400 metros com barreiras. Não dá pra dizer que o Matheus Lima vá disputar medalha, mas é uma grande revelação do esporte cearense, apesar de não viver e treinar aqui, mas é um cearense que se destacou neste ciclo olímpico", disse.

Manoel Messias - Triathlon

Legenda: Manoel Messias conquistou o ouro na etapa de Valência da Copa do Mundo de Triatlo Foto: Divulgação

O segundo cearense que já está classificado é o Manoel Messias, do Triathlon. Ele participou da Olimpíada de Tóquio. Messias conseguiu sua vaga pela Federação Internacional de Triathlon.

"O Messias é um caso interessante porque ele conseguiu medalha em etapa de Copa do Mundo durante o ciclo olímpico no Triathlon, mas ele não tem uma constância necessária para aparecer no pódio e a para que a gente aponte ele como candidato a medalha. Se eventualmente ele beliscar uma medalha seria uma surpresa, a gente poderia até chamar de uma zebra pensando nos favoritos da prova, mas não 100% zebra porque já conseguiu subir ao pódio em etapa de Copa do Mundo, ele só não conseguiu ser constante", enfatiza Ícaro.

Vale lembra que a poluição do Rio Sena, que será palco da maratona aquática e prova de natação do triatlo nas Olimpíadas de Paris 2024, preocupa o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos. Na última segunda-feira, dia 8 de abril, a ONG Surfrider Foundation publicou um relatório mostrando que as águas estavam contaminadas com níveis altos da bactéria Escherichia coli ou de enterococos, ou de ambos.

Cearenses com chances de vaga garantida

Confira outros nomes cearenses que devem estar nas olimpíadas, mas ainda não estão confirmados ainda por questão de vagas e rankings na análise de Ícaro Joathan:

Marlon Zanotelli - Hipismo

Legenda: Marlon Zanotelli, do hipismo, representará o Ceará nas Olímpiadas de Tóquio Foto: Alexandre Castello Branco/COB

Um nome de destaque é o Marlon Zanotelli e a gente faz aquela observação que ele não é cearense de nascimento, é radicado, ele é de Maranhão e já disputou outras olimpíadas. Marlon fez parte do conjunto brasileiro de Hipismo de saltos, que garantiu a vaga olímpica para o Brasil por equipes, com o 4º lugar na última Copa das Nações. Talvez seja, entre todos os nomes, o que tenha uma chance mais interessante pensando em medalhas. O conjunto brasileiro de Hipismo também não é favorito, mas ele seria um candidato a uma medalha na prova do conjunto.

A convocação ainda não saiu para saber quem vão ser os cavaleiros que vão fazer parte da equipe brasileira, mas o Marlon tá sempre na seleção e deve ser um dos convocados. Sendo convocado, seria uma chance bem interessante. Ele também deve disputar a competição individual.

Adriana Cardoso - Handebol

Adriana Cardoso é outra que deve estar nas olimpíadas, a ponteira da seleção feminina de Handebol. Ela vem sempre sendo convocada, disputou a Olimpíada de Tóquio, se destacou na conquista do Pan de Santiago em 2023, então se não acontecer nada de fora do normal é um nome certo na seleção brasileira.

A seleção brasileira de Handebol não fez um ciclo interessante, apesar de ter sido campeã mundial em 2013. O Brasil vai como um franco atirador tentando passar para as quartas de final. Diferente de Londres e do Rio, que o Brasil chegou com esperanças de medalha. Em Tóquio não passamos da primeira fase e agora a tendência é que isso se repita ou que no máximo a seleção passe para as quartas.

A Adriana é um destaque dessa seleção feminina e tem que aguardar a confirmação para saber se ela vai estar em Paris.

Vittória Lopes - Triathlon

Legenda: Vittoria Lopes conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019 Foto: Divulgação/Instagram

A Vittória Lopes, do Triathlon, também deve estar nas olimpíadas. Ela esteve em Tóquio, mas ainda não fechou o ranking do Triathlon, diferente do Manoel Messias que já conseguiu sua vaga, a Vitória Lopes vai ter que esperar o final do fechamento do ranking mundial da categoria, que deve acontecer no fim de maio. Tudo leva a acreditar que ela vai estar dentro das vagas e será convocada. Não há tanta esperança de medalha em relação a ela, mas deve estar dentro das vagas.

Cearenses que podem surgir, mas estão com a situação mais complicada:

Lucas Rabelo - Skate Street

É o nome que surgiu nesse ciclo olímpico e não disputou Tóquio. É um cara que está disputando a vaga no Skate Street com mais cinco brasileiros, a gente tá no segundo período de contagem de pontos para o ranking olímpico da modalidade. O Lucas hoje é o 5º brasileiro dessa lista e só vão no máximo três. Então ele teria que ir bem nos últimos torneios e campeonatos que contam pontos para esse ranking. Terão eventos em maio e junho, para saber se ele consegue subir junto aos brasileiros e conseguir essa vaga.

Caso consiga, não seria absurdo pensar em medalha. Ele já conseguiu resultados de destaque nesse ciclo olímpico, conquistando medalha na etapa da Street League. O problema é essa disputa interna e conseguir superar outros dois brasileiros para alcançar essa vaga.

*Thiago Monteiro - Tênis *

Temos a situação do Thiago Monteiro, do Tênis, que foi para Tóquio. Hoje a situação do Thiago não é tão boa quanto antes. Ele é o segundo brasileiro do ranking, mas o problema é que ele está muito atrás.

O Thiago tá na posição 113 do ranking mundial e pelas regras de classificação do Tênis, só vão os 56 primeiros, com possibilidade de realocação de vagas em casos de exceder o limite de atletas por país ou desistências, que no Tênis é até bem comum.

O problema é que ele tá muito atrás e talvez nem com essas condições ele consiga entrar. Teria que conseguir melhorar essa pontuação até o fechamento do ranking olímpico do Tênis, que vai até o fim de Roland Garros, no começo de junho.

*Luiz Altamir - Natação *

Legenda: Luiz Altamir defende em Lima, no Peru, o recorde do Pan no revezamento 4x200 livre Foto: Foto: CBDA

Luiz Altamir, que não é cearense de nascimento, é de Roraima, disputou a olimpíada de Tóquio e Rio de Janeiro.

Ele compete no revezamento de 4x200 na natação, mas nas últimas competições ele não tem sido titular dessa categoria. A convocação do revezamento de 4x200 o Brasil já tem vaga mas a lista só sai mais pra frente, ainda tem seletiva da natação para ser disputada e pode tentar o índice no individual. É um índice pesado e ele não é tão favorito assim no individual. A maior chance seria ir no revezamento.